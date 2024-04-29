اجتماع تنسيقي للدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان للإعداد لمنتدى التعاون المشترك

عقد اجتماع تنسيقي مشترك لكبار المسؤولين بين المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان اليوم الاثنين بمدينة الدوحة في دولة قطر، وذلك في إطار الإعداد لعقد الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والمقرر عقدها غدا الثلاثاء بالدوحة.

عُقد الاجتماع السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (الدولة المضيفة)، والسفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع مشروع إعلان الدوحة المقرر صدوره عن الدورة الثالثة للمنتدى بهدف الوصول الى رؤية موحدة بصدد مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك الواردة في الإعلان والتي من أهمها الحرب في غزة والتحديات الجيوسياسية والقضايا الاقتصادية التي تهم الجانب العربي.