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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن جوميز الزمالك.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صدى البلد

طرح الإعلامي مهيب عبدالهادي سؤالا بشأن مدرب الزمالك جوزيه جوميز  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب مهيب عبد الهادي:تقييمك لجوزيه جوميز مع الزمالك من 1 إلى عشرة هيكون كام؟

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأسالكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهابوالإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأسالكونفدرالية الإفريقية.

البرتغالى جوزيه جوميز الزمالك البرتغالي جوميز الإعلامي مهيب عبد الهادي

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