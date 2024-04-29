"السباكة ضاربة والحيطان ناشعة".. إعلامي: مجلس حسين لبيب قادر على حل المشكلات

علق الإعلامي أبراهيم عبد الجواد، على وضع نادي الزمالك الحالي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر فيسبوك “‏وضع الزمالك الحالي عامل بالظبط زي المهندس اللي داخل يشطب بيت كبير، ودخل لقي السباكة ضاربة، والكهرباء بايظة، والحيطان ناشعة.. طبيعي هيبتدي بالأساسيات، وياخد وقت عقبال ما يفكر في الفرش، وطبيعي برضه صاحب البيت هيكون مستعجل علي ميعاد التسليم”.

وأضاف “بس من الظلم ان صاحب البيت يتخانق من المهندس ده انه مركبش نجفة كريستال في الوقت اللي المهندس مش لاقي سلك كهربا ينور به اصلاً عشان يدخل يشتغل ، ده غير ان المهندس كل شوية يخبط عليه محضر ولا مأمور ضرايب ولا حد من الديانة عشان يدفع فلوس عشان يعرف يكمل شغل يا إما يفصلوا الكهربا والمياه من العمومي”.

وأكد “الزمالك في ظروف شديدة الصعوبة وأثق أن مجلس حسين لبيب قادر تماماً علي حل كل هذه المشكلات لكنه في احتياج الي مزيد من الوقت و دعم من جمهور الزمالك الواعي”.