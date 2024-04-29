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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد صندوق النقد.. مصر تحصل على دعم مالي ضخم من اليابان

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

أعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية اتفقت على تمويل بقيمة 230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة.

جاء ذلك في تصريحات لموقع الشرق الإخباري على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة الرياض بالسعودية تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".

وأوضح وزير المالية، أن الاتفاق مع اليابان جاء عقب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى مصر مؤخراً.

وفي نهاية مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

كما وافق الصندوق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي للبلاد بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار.

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