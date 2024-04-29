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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحجة اتفاق وقف إطلاق النار

بلومبرج تكشف عن تحرك غربي لمنع إصدار أوامر اعتقال دولية لـ نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قالت مصادر مطلعة لشبكة بلومبيرج الأمريكية، إن الولايات المتحدة وحلفائها يشعرون بالقلق من امكانية أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قرارًا ضد قادة الاحتلال وقد يكون على رأسهم رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو.

وذكرت المصادر لبلومبيرج، أن هناك خوف من إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين في الوقت الذي يتم فيه الاقتراب من اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، مما قد يعرض الاتفاق للخطر.

وأضافت المصادر لـ بلومبيرج  أن القلق هو أن إسرائيل ستنسحب من الهدنة إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال، وفقًا لمصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتهم.

وقالت المصادر إن مجموعة الدول السبع بدأت جهدًا دبلوماسيًا هادئًا لنقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي.

بلومبيرج المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو أوامر اعتقال

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