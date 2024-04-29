عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تبذل كل جهودها لدرء العنف وحقن الدماء |صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى.

وضم الوفد كلا من السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، الدكتورة نهى بكر، والدكتور محمد ممدوح.

في السياق نفسه استقبل رئيس الطائفة، طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بحضور ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية وعضو التحالف الوطني، وعصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة الإنجيلية.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية  بالضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة، وقال: "سعداء اليوم بتهنئة وزيارة الأحباء المخلصين، ونقدر الدور  الإنساني والوطني الكبير على المستوى المحلي والدولي الذي تقوم به الدولة المصرية.

وأضاف: "بلادنا الغالية مصر، تقف في المنطقة صانعة سلام، تبذل كل الجهود الممكنة لدرء العنف وحقن الدماء، وتسهم في إغاثة المتضررين من الصراعات، انطلاقًا من رؤية أخلاقية قويمة تعبر عن بلاد ذات حضارة عريقة، وفي ظل قيادة سياسية حكيمة تضع مصلحة البلاد وأمنها ورفاهها فوق كل شيء لكن لا تنسى دورها الإنساني".

من جانبهم، قدم الحضور التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنين دوام مشاعر المحبة بين المصريين والسلام لبلادنا.

رئيس الطائفة الإنجيلية القس إندريه زكي السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومى لحقوق الإنسان عيد القيامة عيد القيامه المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تعليق صادم من ناقد رياضي: محمد صلاح أقوى من الأهلي

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

قرار حاسم من بيبو ضد نجم الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال أحد السعف بأسيوط

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بأسيوط وسط حضور جماهيري كبير

ترشيحاتنا

اجتماع عاجل لوزراء دفاع «الناتو» لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا| تفاصيل

خبير لوائح يثير الجدل بتعليق جديد على قضية محمد الشيبى وحسين الشحات

وجهوا رسالة للسنوار.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإنجاز الصفقة مع حماس

بلاها فراخ| المقاطعة بين ثقافة الشعوب ورقابة الحكومة.. هل سينجح الشعب؟

«إكسترا نيوز»: أوراق الضغط المصرية مستمرة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية السعودي: إسرائيل الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرقص| لن تتوقع تأثيره على الجسم

شعر كيرلي.. ليلى علوي تثير الجدل بلوك غير معتاد

رانيا يوسف وكندة علوش في ماستر كلاس محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ