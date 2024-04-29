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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وجهوا رسالة للسنوار.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإنجاز الصفقة مع حماس

عائلات الأسرى
عائلات الأسرى

قدمت عائلات الأسرى الإسرائيليين الشكر للإدارة الأمريكية على جهودها لإعادة ذويهم من تحت يد المقاومة الفلسطينية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت العائلات إنهم يقدمون الشكر لأمريكا وقطر كل يوم على جهودهما في إعادة الأسرى خلال الصفقة الأولى.

وحثت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الحكومات لإعادة الباقي، قائلين :" نحث إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على فعل أي شيء لإعادة أسرانا الآن".

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة الصهيونية بعدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى حيث إن الطريقة الوحيدة لإعادة كل المخطوفين هو صفقة تبادل.

كما توجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين لقائد حماس في غزة يحيى السنوار بقولهم :"نتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب بالموافقة على أي صفقة حيث أن الوقت قد حان للأفعال ونتمنى على الحكومة أن تتخذ قرارات أخلاقية حيث أنه في عهد هذه الحكومة حصل إخفاق غير مسبوق ولهذا فعلى عاتقها إعادة المخطوفين".

عائلات الأسرى الإسرائيليين لإدارة الأمريكية الحكومة الصهيونية يحيى السنوار

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