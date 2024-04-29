وزارة الأوقاف تعلن أسماء المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل

تطلق وزارة الأوقاف "البرنامج الصيفي للطفل"، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024م.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر في كافة المساجد التي يقام بها البرنامج حتى منتصف سبتمبر 2024م

ويقام البرنامج بمشاركة (18042) مسجدا على مستوى الجمهورية ، وسننشر أسماء المساجد التي سيتم انضمامها لتطبيق البرنامج .

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

لمعرفة أسماء المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل من هنا

