رئيس المركزية لمكافحة الآفات يتابع حصاد القمح والمحاصيل الاستراتيجية بدمياط

زار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد رزق، محافظة دمياط، ضمن برنامج الزيارات الذي تم إعداده لمتابعة أعمال مكافحة الآفات الزراعية والوقوف على الحالة العامة للزراعات ونشر الوعي، فضلا عن تفقد الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي.



يأتي ذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية، وبالتنسيق مع رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الدكتور عباس الشناوي.



وفي بداية الزيارة، توجه رئيس الإدارة المركزية لمبنى مديرية الزراعة بدمياط بصحبة مدير إدارة المكافحة بالمديرية، لتفقد معامل طفيل الترايكوجراما والتأكد من جاهزية المعامل، حيث أكد على الدور المهم لوزارة الزراعة من خلال دعم وتطوير معامل المكافحة الحيوية التابعة للوزارة، وضرورة الاهتمام بسرعة تجهيز المعامل وتوفير جميع الاحتياجات لزراعات القطن بالمحافظة.



وشدد على الجهات المنوط بها بضرورة العمل الجاد وتحقيق الهدف من الموسم الزراعي، كما أجرى زيارة مفاجأة للعاملين ببعض الجمعيات الزراعية للتأكد من توفر مستلزمات الزراعة بها من مبيدات دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء وأجهزة حقن سوسة النخيل الحمراء، لافتا إلى ضرورة توفرها بالجمعيات الزراعية، خصوصا أن الإدارة خصصت هذه المستلزمات والمبيدات منذ فترة لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط.



وفي سياق آخر، قام رزق بالمرور على وحدات المكافحة التابعة للإدارة المركزية والكائنة بمركز دمياط (ناحية السنانية)، كما تفقد وحدات المكافحة الموجودة من ناحية عزبه النهضة، ثم تفقد بعض الزراعات وأشجار النخيل، وناقش المزارعين للاطمئنان على أعمال المكافحة ومدى تواصل مهندسي المكافحة معهم ومدى معرفتهم بأهم الآفات الزراعية باعتبارها أحد مؤشرات عمل الإدارات الزراعية ودور وزارة الزراعة في قيامها بتوفير المبيدات وأجهزة الحقن لسوسة النخيل الحمراء، وتنظيم ندوات استرشادية للتدريب على تلك الأجهزة من خلال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، مؤكدا ضرورة المشاركة الفعالة من قبل المزارعين في مثل هذه الدورات.



وواصل رئيس الإدارة المركزية المرور على بعض الحقول التي يتم بها حصاد محصول القمح للاطمئنان على الحالة العامة، وعلى زراعات النخيل للاطمئنان عليها، كما تم خلال الجولة مناقشة بعض المزارعين في أهم مشكلات الموسم السابق لتفاديها في المواسم القادمة.



كما أكد ضرورة التكاتف بين المزارعين وتثقيفهم والاشتراك بالدورات التدريبية ونقل الخبرات العلمية والعمل بالتوصيات الفنية والمبيدات الموصي بها المرور.



وأشار إلى أن هذه الفترة من الفترات المهمة لمراجعة الإجراءات والاستعدادات لموسم زراعة الزراعات الاستراتيجية (الذرة والقطن والأرز) والمعاملات الزراعية وأعمال المكافحة التي تتم على زراعات الفاكهة والخضر، حيث تتابع الإدارة، ممثلة في إدارات المناطق، والإدارة العامة للمكافحة، مراجعة الإجراءات في مختلف المحافظات، حيث تم مراجعة المناطق في إجراءات المكافحة في محافظات البحيرة والسويس واللقاء بمهندسي المكافحة بالمديريات وتولي الإدارة عملها بالمرور واللقاء مع مهندسي المكافحة بالمحافظات، خصوصا بمحافظات الوجه القبلي.