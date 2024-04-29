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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: 500 ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم "الاثنين"، صرف دفعة شهر أبريل للعام المالي الحالي 2023 / 2024 وقدرها خمسمائة ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء بحيث يخصص لمعاشات القراء.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يكون إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لنقابة القراء حتى تاريخه مليون جنيه، وذلك خدمة لكتاب الله وحفظة القرآن.

المؤتمر الأول للواعظات

كما تطلق وزارة الأوقاف المؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي، تحت عنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع".

و قالت الوزارة إنه يأتي في إطار العناية بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

ويعقد المؤتمر يوم الأحد 5 من مايو 2024م - الموافق 26 من شوال 1445هـ بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

من ناحية أخرى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم تختتم الختمة القرآنية المرتلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة مساء اليوم الاثنين 29 أبريل 2024م عقب صلاة العشاء، وقد انطلقت عقب صلاة الجمعة الماضية واستمرت على مدار أربعة أيام.

الأوقاف نقابة القراء معاشات القراء

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