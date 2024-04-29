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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات ضمن الموجة الـ 22

صدى البلد

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، علي مساحة 17 قيراطا، بقري مركز دسوق، خلال اليوم التاسع من المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.


وأكد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أن حملات الإزالة مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الأراضي.


وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية.

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