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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. القومي لثقافة الطفل يقيم حفل توزيع جوائز مسابقة "رواية اليافعين"

الكاتب محمد ناصف
الكاتب محمد ناصف

يقيم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف حفل توزيع جوائز مسابقة "رواية اليافعين" في دورتها الأولى غدا الثلاثاء في قاعة سينما الهناجر بالأوبرا، وذلك، بحضور لجنة تحكيم المسابقة.

جدير بالذكر أن المركز أعلن عن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: انتصار عبد المنعم عن رواية "أجنحة ليست للطيران"، رضا سلام عن رواية "هل تصدقون ما حدث؟!"، صفاء عبد المنعم عن رواية "جدو نعيم"، عبد العزيز دياب عن رواية "كائنات ورقية"، مصطفى السيد الششتاوي عن رواية "مغامرون في جبل الكنوز"، هاني قدري عن رواية "متلازمة أمل".


وأكد ناصف أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالحفل، وهما الفائزان بجائزتين ماليتين، بجانب طباعة رواياتهما، كما سيتم طباعة الست روايات الفائزة بالمراكز الخمسة الأخرى.

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