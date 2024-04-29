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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يفجر مفاجأة بشان نجم الأهلي السابق

صدى البلد

كشف الاعلامي محمد شبانة عن موقف نجم الاهلي السابق من الرجوع للفريق  عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال شبانة : رافت خليل ممكن يرجع للاهلي و لكنة حاليا معار سنتين لنادي زد .

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

الإعلامي محمد شبانة - الأهلي صفقات الأهلي رأفت خليل

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