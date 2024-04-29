شبانة يفجر مفاجأة بشان نجم الأهلي السابق

كشف الاعلامي محمد شبانة عن موقف نجم الاهلي السابق من الرجوع للفريق عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال شبانة : رافت خليل ممكن يرجع للاهلي و لكنة حاليا معار سنتين لنادي زد .

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.