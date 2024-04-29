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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: علاقاتنا بالكويت عميقة والوضع الاقتصادي يتطور في مصر

اسامة كمال
اسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح غدًا للقاهرة، ستكون هي الاولى لأمير الكويت للقاهرة منذ توليه الحكم، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعطي دفعة للعلاقات بين مصر والكويت لتوثيق التواصل والتشاور على مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليًا.

 

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الجميع يعرف مدى العلاقات بين مصر والكويت والتي لا تتأثر بالظروف المحيطة وتظل ثابتة، ووجود عدد كبير من المصريين في الكويت هو إثبات لعمق العلاقات وإثبات أنهم أصبحوا جزءا من النسيج الكويتي، مقدم الترحيب لأمير الكويت في بلده الثاني مصر، والرئيس والدولة سيكون ترحيبهم كبيرا به غدًا.

 

وتابع: مشاعر المصريين تجاه الشعب الكويتي مشاعر كبيرة وعظيمة وراسخة وتعاطف المصريين إبان الغزو العراقي للكويت كان كبير، وقلوب المصريين كانت تتوجع على ما يحدث، والجميع كان خلف تحرير الكويت، وعادت الكويت عادتها داعمه لأمته العربية ولمصر، وكانت من الدول التي تتقدم الصف في ثورة 30 يونيو.
 
وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو هي التي دفعت بمصر لكي تصل لهذه المرحلة والحالة من القوة والقدرة، موضحًا أن مصر تمتلك قوة ردع والوضع الاقتصادي يتطور في مصر رغم كل الظروف التي يمر بها المواطن المصري.

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أسامة كمال الأحمد الجابر الصباح الاعلامي اسامة كمال الشعب الكويتي توك شو

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