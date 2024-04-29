بحضور سفيرة الإمارات..صبحي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة واتصالات مصر

وزير الرياضة:

- التعاون مع اتصالات مصر يُعد تعاوناً استراتيجياً هاماً على المستوي التكنولوجي، ونموذجاً رائعاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص

- نعتز بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.. وتجمعنا علاقة أخوة تاريخية واستراتيجية مبنية على الثقة والتفاهم والمصير المشترك بين البلدين

مراكز التخاطب وفرت على الأسر المصرية أكثر من 40 مليون جنيه وتم تقديم الخدمة مجاناً

الحميدان:

- كلنا فخر بما حققه بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة في مرحلته الأولى لدعم ذوي الهمم وأُسرهم في مختلف ربوع مصر

- حازم متولى: نسعى لتعزيز دورنا كشريك تكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة.. ونوفر أحدث حلول الاتصال لمراكز تخاطب ذوي الهمم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى القاهرة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وشركة اتصالات مصر الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تقديم خدمات وحلول الاتصالات والتكنولوجيا للوزارة، فضلاً عن توفير حلول الاتصال لمراكز الشباب التابعة للوزارة لخدمة ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم في جميع أنحاء مصر، بما يعكس دور اتصالات مصر كشريك تكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة، ويؤكد التزامها تجاه المجتمع من خلال حلولها وخدماتها المتطورة.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، المهندس عمر بلبع رئيس مجلس إدارة شركة المدن للخدمات الشبابية و الرياضية.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة اتصالات مصر يُعد تعاوناً استراتيجياً هاماً علي المستوي التكنولوجي، ونموذجاً رائعاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الشبابية والرياضية، ونأمل أن يُشجع هذا التعاون المزيد من الشركات على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في مصر، في سبيل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030".

أضاف وزير الشباب:"لدينا شريك استراتيجي نعتز بالتعاون معه وهو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي تجمعنا علاقة أخوة تاريخية واستراتيجية مبنية على الثقة والتفاهم والمصير المشترك بين البلدين، وتعتبر نموذجا يحتذى به للعلاقات الأخوية بين بلدين شقيقين، بفضل الرؤية المشتركة للقيادة السياسية بكلا البلدين".

وأكد الدكتور أشرف صبحي على مساعي الدولة المصرية للاهتمام بذوى القدرات والهمم، وحرصها على تطوير برامج وطنية لتنمية قدرات ومواهب أصحاب الهمم، ومساعدة ذويهم على تمكينهم من المهارات اللازمة لمواجهة التحديات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع.

وقدم وزير الشباب والرياضة، الشكر لشركة اتصالات مصر وحرصها على دعم الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، معرباً عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها اتصالات مصر في هذا المجال، كما قدم الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون، لخدمة النشء والشباب وخاصة ذوي الهمم من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة داخل مراكز التخاطب بمراكز الشباب بالمحافظات، والتي وفرت على الأسر المصرية أكثر من ٤٠ مليون جنيه وتم تقديم الخدمة مجاناً.

وأشاد وزير الشباب بدور المؤسستين في تعزيز الجهود الرامية لتمكين أصحاب الهمم وذويهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية، وتوفير كافة السبل أمام ذوي الهمم لتسهيل ممارسة أنشطتهم بصورة تليق بهم كحق أصيل لهم، لدمجهم في المجتمع من خلال تنمية برامج خاصة تعمل على تطوير قدراتهم والاستفادة من مواهبهم ضمن منظومة تنموية متكاملة.

ومن جانبه، أعرب سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن سعادته بتوقيع العقد مع شركة اتصالات مصر لتحقيق أحد بنود التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة الذي جرى توقيعه في يونيو من العام ٢٠٢١، دعماً لتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لتوفير خدمات الإنترنت أيضا لعدد 68 مركزاً برعاية ودعم "القابضة" (ADQ).

وأضاف الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم :"كلنا فخر بما حققه بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة في مرحلته الأولى من نجاح كبير في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع جمهورية مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاث سنوات، وذلك بفضل الدعم والمساندة من وزارة الشباب وكافة أجهزة الدولة في جمهورية مصر".

وقدم "الحميدان" الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما قدم الشكر للدكتورة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارت لدى القاهرة، والمسؤولين في اتصالات مصر ووزارة الشباب والرياضة على تعاونهم مع المؤسسة في مشروع جسور الأمل القابضة الذي تسهم من خلاله مؤسسة زايد العليا في دعم جهود الدولة المصرية الكبيرة بكافة مؤسساتها، بهدف تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، متمنياً تواصل العمل لإنجاز بنود التعاون الثنائي في مرحلته الثانية.

ومن جهته، أعرب المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وقال: "نعمل في اتصالات على دعم جهود التحول الرقمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ونسعى إلى تعزيز دورنا كشريك تكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة عبر تطوير حلول فعالة وآمنة تزيد من كفاءة الأنظمة المستخدمة وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية العالمية".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر أن اتصالات مصر ستقوم بموجب هذا التعاون بتوفير حلول اتصال لـعدد من مراكز الشباب لذوي الهمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة كمرحلة أولى، متطلعًا إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن عددا أكبر من المراكز، وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن من ذوي الهمم في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن اتصالات تضع خدمة المجتمع على رأس أولوياتها وتحرص على تعزيز جهودها للنهوض بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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