مي القاضي: «التمثيل مهنة مش سهلة.. والشكل هيساعدك في البداية بس»

تحدثت الفنانة مي القاضي، عن مهنة التمثيل، قائلة: "التمثيل مهنة مش سهلة".

وأضافت الفنانة مي القاضي، خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "الناس فاكره مهنة التمثيل سهلة ودا غلط، ودائما نقول إن تعب مهنة التمثيل لا يستحمله إلا شخص بيحبها".

وأوضحت: "تعب مهنة التمثيل مش سهل أبدا، والشكل هيساعدك في البداية بس، وبيساعد إنك تاخدي فرصة، ولو ما اشتغلتيش على نفسك؛ مستحيل تكملي".

وتابعت الفنانة مي القاضي،: تخرجت من كلية الإعلام، لكن في البداية كان نفسي أدخل التمثيل، وأدخل معهد فنون مسرحية"، موضحة: بعد ما خلصت كلية بدأت آخد ورش تمثيل.