أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل مران الاهلي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و نشر احمد حسن تفاصيل مران الأهلي وجاءت كالاتي :

- الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للإسماعيلي

- كولر يجتمع مع ياسر إبراهيم قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للإطمئنان على حالته

- ياسر إبراهيم يشارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بمزق في ‏العضلة الخلفية.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.