عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل

صدى البلد

تنظر غدا محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم، آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

جاءت هذه القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

مرتضى منصور الأهلى النادي الأهلي الزمالك نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

قبل مواجهة الإسماعيلي.. عودة مدافع الأهلي إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

ترشيحاتنا

وفد إسرائيلي يغادر إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن الأسرى.. غدا

الخارجية الأمريكية: الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن ينتهي في المحكمة الجنائية الدولية

نائب رئيس الوزراء البحريني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: تطور حضاري ومعماري

إعلام عبري: إسرائيل تقـ تل عنصرا من الحرس الثوري الإيراني في طهران

متحدث الوزراء: الحكومة مدركة لمعاناة المواطنين في المزاحمة من غير المصريين

مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ