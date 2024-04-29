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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد إسرائيلي يغادر إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن الأسرى.. غدا

السنوار ونتنياهو
السنوار ونتنياهو

كشف مصدر إسرائيلي أن وفدا من الموساد والجيش الإسرائيلي والشين بيت يعتزم التوجه إلى القاهرة غدا الثلاثاء، للاطلاع على رد حماس على صفقة تبادل الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

ويزور وفد من حماس حاليا القاهرة لإجراء محادثات وساطة مع مسؤولين مصريين.

وفي وقت لاحق من يوم أمس الأحد، أفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأن الوفد لا يزال ينتظر ردًا من السنوار بشأن الصفقة، وأنهم يستعدون للمغادرة إلى مصر لمواصلة المناقشات من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف المصدر: "ما زلنا ننتظر رد السنوار (زعيم حماس في غزة)، لكن من المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي محترف  إلى مصر غدا لمواصلة المحادثات بشأن صفقة الرهائن".

ومع ذلك، تشير التقارير السابقة للقناة 12 الإسرائيلية إلى أن يحيى السنوار "ليس في عجلة من أمره" للموافقة على المسودة المقترحة.

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