أول بطولاته في الدراما.. نور النبوي يتعاقد على مسلسل جديد

تعاقد الفنان نور النبوي مؤخرا علي عمل درامي جديد بعنوان «6 شهور» من إخراج مصطفى سولي، والذي يعد أولي بطولاته المطلقة ،ويبدأ نور تصوير العمل خلال شهر مايو المقبل علي ان يعرض عبر أحدي المنصات الإلكترونية.

فيلم «الحريفة»

في سياق أخر حقق الفنان نور النبوي نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد طرح أحدث أعمالة السينمائية فيلم «الحريفة»، وتدور أحداثه حول ماجد، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

العمل من بطولة نور خالد النبوي أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.