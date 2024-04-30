"هاتريك" ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز ثمين على فالنسيا 4-2 في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة انتصارا كبيرا على ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-2، مساء الإثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس كومبانيس" بمدينة برشلونة، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).

ويعود الفضل في انتصار برشلونة اليوم إلى مهاجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة.

تقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 22 عبر لاعبه فيرمين لوبيز، ثم رد فالنسيا بهدفين عن طريق هوجو دورو وبيبيلو من ضربة جزاء في الدقيقتين 27 و38.

وقبل انتهاء الشوط الأول بدقيقة، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه حارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي، عقب العودة لتقنية الفيديو المساعد "فار"، وذلك بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليمنع فرصة هدف للاعب برشلونة لامين يامال.

وفي الشوط الثاني، نجح برشلونة في استغلال النقص العددي في صفوف فالنسيا، ليتمكن الفريق الكتالوني من إحراز ثلاثة أهداف متتالية عبر نفس اللاعب "ليفاندوفسكي" في الدقائق 50 و82 و92.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 73 نقطة، ليستعيد المركز الثاني في جدول الليجا الإسبانية، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 47 نقطة في المركز الثامن.