افتتاح فعاليات المنتدى الأول لتكنولوجيا السياحة والضيافة بجامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا فعاليات المنتدى الأول لتكنولوجيا السياحة والضيافة الخاص بالبرنامج المُميز" تكنولوجيا السياحة والضيافة"بكلية السياحة والفنادق بالجامعة والمُقام برعايته وإشراف الدكتورة سماح عبد الرحمن عميدة الكلية والدكتور يسري عزت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد طه منسق برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة.

جاء إطلاق هذا المنتدى تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي والاتجاهات العالمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

بدأ المؤتمر بافتتاح معرض التكنولوجيا الذي ضم مشروعات طلاب البرنامج المُميز بالكلية ومشروعات شركات التكنولوجيا ومراكز الجامعة المتخصصة في التكنولوجيا، وشركات السياحة المصرية.

شهد افتتاح المنتدى حضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام ومستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية ولفيف من الأساتذة والطلاب، ومدير وممثلي مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات، وممثلي الشركات السياحية المصرية.

وأوضح الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أن أهداف المنتدى تمركزت حول: إلقاء الضوء على رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بقطاعي السياحة والتكنولوجيا، وخلق الترابط بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل السياحي، فضلًا عن التعريف ببرنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة بالكلية، وعرض البرامج التكنولوجية المُستخدمة في صناعة السياحة والضيافة، وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع من خلال المشروعات التكنولوجية الطلابية.

وجه رئيس الجامعة خلال تفقده لمعرض التكنولوجيا بتبني مشروعات الطلاب التي تُسهم في الترويج السياحي للمحافظة للتعريف ونشر الوعي الثقافي بما تحويه من معالم أثرية، وتتمتع به باعتبارها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار.

مشيرًا أيضًا إلى ضرورة إقامة معارض على مستوى كليات الجامعة لتنفيذ العديد من المشروعات الطلابية التطبيقية، وتبنى الأفكار الواعدة من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال، وشركاته الناشئة بالجامعة.

وأشارت الدكتورة سماح عبد الرحمن، إلى أنه عُقدت بفعاليات المنتدى جلسة حوارية بعنوان " السياحة والتكنولوجيا – مُستقبل مشترك" حاضرها خبراء مُتخصصون من أساتذة الجامعة، ووزارة الاتصالات، ومديرو شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية.

كما قُدم خلال فعاليات المُنتدى فقرة فنية لطلاب برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة تحت عنوان " نقلة تكنولوجية" لتعزيز الوعي بعلاقة التكنولوجيا ودورها في تطوير الخدمات السياحية.