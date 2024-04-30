محمد العريان: مصر أمام لحظة حاسمة.. وفرصة كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية

قال الدكتور محمد العريان خبير اقتصادي مصري أمريكي ، إن مصر أمام لحظة حاسمة وعليها أن تستفيد منها اقتصاديا.



جاء ذلك رداً على سؤاله على أخر تطورات مصر اقتصادياً في الفترة الأخيرة ، بما فيها الاستثمارات الإماراتية في رأس الحكمة.



وأكد العريان على ضرورة استفادة مصر اقتصاديا من مشروع رأس الحكمة فالاستثمار الضخم من الإمارات حقق أمرين، الأول هو تبديد المخاوف بشأن الاحتياطات والديون والثاني إتاحة الفرصة لإصلاح نظام الصرف.

وأضاف أن سعر الدولار قد انخفض من 70 إلى 50 جنيها مرة واحدة لذلك في هذه مصدات دفاعية هامة للغاية، لكنها لعبت دورا هجوميا لأنها شملت مجالات ستشهد العديد من الإنشاءات وتوظف الكثير من الأيدي العاملة وستخلق الكثير من الوظائف.

وتابع العريان أن هذه الاستثمارات مفيدة للغاية والأهم هو الاستفادة من الزخم الحالي.

وأكد أن مصر يجب أن لا تضيع هذه اللحظة الحاسمة وتستفيد منها ويمكنها أن تتيح الفرصة لتحقيق الكثير من الأشياء الجيدة في مصر.