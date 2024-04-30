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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل الشيوخ يطالب بمشروع وطني للتصنيع الزراعي| تفاصيل

بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة ، وكيل مجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة علي الطريق السليم في العديد من المجالات وعلى رأسها الإنتاج الزراعي؛ مشددا على ضرورة أن نكون أمام مشروع وطني للتصنيع الزراعي، ولابد أن نكون أمام إستراتيجية وطنية تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.

 

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بأن التصنيع الزراعي يرتبط اربتاطاً وثيقا بالمسيرة الوطنية للاقتصاد المصري ليس على مجال الإنتاج الزراعي ولكن على التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكونًا أساسيا، موضحًا بأن الاهتمام بالتصنيع ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا اننا لابد ان نكون امام تخطيط علي نحو فني تعليمي يتفق مع احدث النظم العالمية في الزراعة يحقق انتاج يكفي للسوق المحلي ونكون امام فائض للتصدير .

 

وتابع أبوشقة أن استراتيجية التوسع في الإنتاج الزراعي حققت أهدافها؛ حيث إننا في 2013 كانت الرقعة الزراعية 6% والآن وصلنا إلى 14.5% بفضل الخطط الاستراتيجية للرئيس السيسي لابد أن نكون إنتاجا زراعيا يكفي للاستهلاك ونستعيض عنها لدينا في سيناء 5 ملايين فدان صالحة الزراعة ونستطيع أن نلجا إلي نظام الـBOT.

 

ولفت ابوشقة بان جائحه كورونا والحرب الأوكرانية اثبتت علي نحو جازم بعد نظر للقيادة السياسية وللرئيس السيسي في اقرار الاستراتيجيه الوطنية للزراعة  ضمن المشروع الوطني لبناء الدولة المصريه في التوسع في الرقعة الزراعية .

وشدد ابوشقه على أن الارتقاء بالمنظومة الزراعية يقتضي ان نكون امام مقومات فنيه حديثه بما يتناسب ومحدده تحدد ايه المساحات وماهي نوعيه المحاصيل الصالحة للزراعة وماهي الطرق التي تتناسب ، والاستفادة من طرق الري الحديثة حيث زراعه الصوب من الممكن تحقيق انتاج مضاعف ومن والتوسع الميكنه الزراعه يرسم خاطره الطريق فيها كيف يمكن الاستفادة بالطرق العلمية الحديثة.

بهاء ابوشقة الشيوخ عبد السلام الجبلى

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