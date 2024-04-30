وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قائد قوات الدفاع الجوى

وألقى اللواء أح ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أكد خلالها الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوى الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي.

وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات ، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من المشاركين فى أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ ، مشيداً بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة.

وزير الدفاع

كما التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي، ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات.

وأكد وزير الدفاع حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقاً لأحدث النظم العسكرية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

رئيس الأركان

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التي تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين ، وناقش عدداً من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم واتخاذ القرارات المناسبة أثناء إدارة العمليات مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر.

حضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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