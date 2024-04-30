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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الفيومي: عقد جلسات خاصة لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب

أكد  الدكتور محمد الفيومي رئيس اللجنة، أن الفترة المقبلة سوف سيتم عقد جلسات خاصة داخل لجنة الإسكان لوضع رؤية جديدة  لصندوق الإسكان الاجتماعي حتي يستطيع أن يحقق إنجازات بشكل أكبر، كما تناقش هل يمكن مدي إمكانية تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب وخاصة بعد تكرار شكاوي من مسألة التشطيبات في بعض الوحدات".

وعلقت  الدكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قائلة :" نخشي أن يتم تسليم الوحدات بدون تشطيب يعرقل فكرة أن تسكن هذه الوحدات مباشرة بعد تسليمها".


وأشارت عبد الحميد ، إلي أن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري  استطاع إنشاء وحدات سكنية خلال 7 سنوات تفوق ما تم خلال 40 سنة ".

الجدير بالذكر ان  لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي وافقت علي مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 24/25.

وبلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل ، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري .

كما وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم  علي مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 24/25.

وبلغت إجمالى موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري ، بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.

محمد الفيومي لجنة الاسكان صندوق الإسكان الاجتماعى الوحدات السكنية

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