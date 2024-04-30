تفاصيل انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة الجمعة المقبلة

تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظات ( القاهرة – المنوفية - دمياط) يوم الجمعة القادمة : (24 شوال1445هـ)، الموافق (3/5/2024م).

وتأتي هذه القوافل، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور/ محمد مختار جمعة.

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (أمانة العامل والصانع وإتقانهما) ، وذلك على النحو التالي: