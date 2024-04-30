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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا يجب أن تقرر بنفسها متى تبدأ المفاوضات مع روسيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 إن أوكرانيا يجب أن تقرر الشروط التي ستوافق عليها روسيا قبل بدء المفاوضات.

وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "الأمر يعتمد على أوكرانيا نفسها عندما يحدث هذا، ما الذي ستقرر الموافقة عليه أو عدم الموافقة عليه؟"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

ودعا أوستن القوات المسلحة الأوكرانية إلى “ممارسة ضغوط إضافية على شبه جزيرة القرم”.

وفي وقت سابق، وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا دون مشاركة موسكو بأنها “عملية عبثية” لا معنى لها.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، قد يبدأ على الفور في السعي لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

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