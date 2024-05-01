السجن المُشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بالإسكندرية بتهمة الإتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " خ.ر.م" بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 10707 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أن التحريات السرية التي أجراتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كشفت قيام المتهم " خ.ر.م" سائق بمزالة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال تواجده داخل سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة المضبوطة عثر بداخلها علي جوال بلاستيكي يحوي علي عدد 119 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج.

وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.