عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مش هتاخد منك جهد خالص.. عبادة يعدل أجرها صيام النوافل وقيام الليل

عبادة يعدل أجرها
عبادة يعدل أجرها صيام النوافل وقيام الليل

ورد عن فضل حسن الخلق أنه عبادة يعدل أجرها صيام النوافل وقيام الليل، ما روي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ، دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ». أخرجه أبو داود في السنن، وأحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه.

قيام الليل.. حكمه وأفضل أوقاته عند جمهور العلماء

خطيب الأوقاف يكشف عن تطبيقات حسن الخلق في الإسلام

حسن الخلق

وقد أولى الإسلام حسن الخلق عناية خاصة ومنزلة عالية، فهو غاية العبادات وأساس قيام الحضارات واستقرار المجتمعات.

ويعتبر حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، فيقول النبي (ما من شئ أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن).

كما أن أن حسن الخلق يرفع درجة صاحبها إلى درجة الصائم القائم فيقول النبي (إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار).

وضرب النبي المثل الأعلى في حسن الخلق فصدق مولانا سبحانه وتعالى إذ زكاه بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) فلم ولن يذكر التاريخ أصدق ولا أحكم ولا أعدل ولا أشجع ولا أنبل ولا أكرم ولا أجود ولا أرحم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

أنواع حسن الخلق

من أنواع حسن الخلق في الإسلام، ما يتعلق بصدق الحديث أي صدق اللسان وطيب الكلام وانتقاء الألفاظ والبعد عن الفحش في القول فهو عنوان الاستقامة، فالله تعالى يقول عن حسن الخلق في الكلام {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}.

ومن أنواع حسن الخلق، احترام الكبير سنا أو مقاما، فيقول النبي (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) وقال النبي (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والمجافي عنه وإكرام ذي سلطان مقسط).

ويعتبر أولى الناس بالاحترام والتقدير هما الوالدان، فيقول الله تعالى (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا).

كما أن من أنواع حسن الخلق، هو إماطة الأذى عن الطريق، فيقول النبي عنها (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق).

و قال النبي (بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك في الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له).

عبادة صيام النوافل قيام الليل حسن الخلق أنواع حسن الخلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

بعد موافقة كولر.. شبانة يعلن عن صفقة نارية للأهلي

ترشيحاتنا

شرطة نيويورك تقتحم مجددا حرم جامعة كولومبيا وتعتقل الطلاب.. فيديو

للصفوف الابتدائية.. أكثر من 18 ألف وظيفة معلم بالتربية والتعليم|الشروط وطريقة التقديم 

مفيش حوادث تاني .. قرار أمريكي بإلغاء الفرامل واستخدام تقنية جديدة

بعد وصفه رئيس الوزراء بالأحمق.. طرد زعيم المعارضة في كندا من البرلمان

اعتقال 16 شخصًا خلال تظاهرة بجامعة نيو مكسيكو الأمريكية.. وطلب عاجل من كولومبيا

السياحة تعلن حالة الطوارئ لإنهاء تحضيرات موسم الحج 1445


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة عرفة تثير تساؤلات الجمهور فى آخر ظهور لها

مابتسرقش بياناتك.. الصين تنشر قائمة بأكثر السيارات الآمنة

بنحافة مبالغ فيها.. طليقة العسيلي تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

نتيجة حرب الأسعار.. BYD في أزمة بسبب سياراتها الكهربائية

فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ