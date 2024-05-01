سويلم: جهود رجال وزارة الري مثال للعمل والعطاء المتواصل

بمناسبة احتفال مصر والعالم اليوم بعيد العمال، وجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، التحية لجميع العاملين بالوزارة فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية.

وتوجه سويلم بكل الشكر والتقدير على الجهود المتميزة التى يبذلها رجال الرى لخدمة المواطنين فى كل مكان، قائلا إنها “مثال للعمل والعطاء المتواصل الذى نعهده دوما من أبناء وزارة الرى العريقة، هذا العمل الذى يتكامل مع مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها”.

وأكد سويلم حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية وتشجيع استثمار الأصول من أجل توفير جميع أشكال الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم، بالإضافة للعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين، مع العمل على تطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات، والاهتمام بالتدريب التحويلى لسد العجز فى بعض التخصصات وبما ينعكس إيجابيا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات.

على صعيد آخر، أكد وزير الري أن مناسبة "عيد العمال" التى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، تعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بجميع جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بجميع مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، بالتزامن مع الاستمرار فى متابعة جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتكثيف العمل والتواجد خلال فترات الإجازات لمنع وإزالة أى محاولات تعدٍ على منافع الرى.

وأعرب سويلم عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة ستكون هى العامل الأبرز لضمان تحقيق النجاح فى هذه الفترة، وتوفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين.