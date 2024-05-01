في عيد العمال.. المشروعات القومية تبنى بسواعد مصرية.. تقرير تلفزيوني

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا عن أهمية المشروعات القومية في حياة العمال.

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بعمال مصر، وهو من عكس بشكل واضح من خلال استراتيجية الجمهورية الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العمالة على كل المستويات وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن على مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف التقرير أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل روع مصر، ساهمت في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع، ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية بخفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، مع الحرص على تحسين أجور العمال والمواظفين وأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 ألف جنية للعاملين بالقطاع العام.

وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور بارز في دعم هذا الملف دعماً كبيراً بأصداره العديد من القرارات أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارق للعمالة غير المنتظمة، وتحويل حسابات مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والانفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

