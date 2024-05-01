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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 88 ألف طن قمح حتى الآن

توريد القمح
توريد القمح

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، استلام 88 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد محصولهم، وذلك من خلال تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام القمح موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وتحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024.

وشدد المحافظ على اتباع إجراءات صارمة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد لضمان حصول المزارعين والموردين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن هذه النتائج تُعدّ ثمرة الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية، وتؤكد التزام الدولة المصرية بدعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

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