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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بجولات ميدانية للتأكد من توافر كافة الخدمات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

طلب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من المحافظين القيام بجولات ميدانية للتأكد من توافر كافة الخدمات خاصة مع توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال فترة الإجازات والاحتفال باعياد الربيع، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للعمل على راحتهم وسلامتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن مع تقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال ومشاركتهم أفراح الأعياد ، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، مشيراً إلى إلغاء الاجازات للقيادات المحلية فى كافة المرافق الخدمية بالمحافظات، وضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال فترة الأجازات والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم فى القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أى اشغالات أو مخالفات والقضاء على أى ظواهر سلبية فى الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازة الرسمية ، كما طالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين خلال إجازات الأعياد القادمة من أى ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة الأعياد التي أعلنتها الدولة، مطالباً كذلك بالقيام بحملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين المخالفين.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال فترة الأجازات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة أى طوارئ، كما تتلقى الوزارة أى شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب ( 01200353111 ) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo)، والبريد الإلكترونى [email protected] وفاكس رقم 33374892 .

هشام امنة التنمية المحلية اعياد الربيع

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