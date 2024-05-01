الزراعة: نجاح التقاوي المصرية لمحاصيل البصل والفلفل والخيار في سيراليون

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية سفير دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية صادق سيلا ، حيث تناول اللقاء

سبل التعاون مع وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية في مجالات التنمية الزراعية

وفي إطار العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين.

وقام سفير دولة يسراليون لدي القاهرة صادق سيلا بزيارتين لمركز البحوث الزراعيه، إلى مركز البحوث و التدريب في الأرز بسخا و مركز ميكنة الأرز بميت الديبة و محطة البحوث الزراعية بسخا حيث تفقد سيادته و الوفد المرافق البرامج البحثية بالمحطة ، رافقه الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل و الدكتور وكيل المعهد للبحوث ووكيل معهد الهندسة الزراعية و مدير المحطة و لفيف من الباحثين و ابدي الوفد اعجابة بالأصناف و الهجن المصرية و الرغبة في التعاون في مجال تحسين المحاصيل خاصة بعد اختبار التقاوي المصرية في سيراليون والتي أظهرت نجاحا لمحاصيل البصل و الفلفل و الخيار.

حضر اللقاء الدكتور شيرين عاصم وكيل المركز و الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل و الدكتور مجاهد عمار وكيل المعهد لشئون البحوث حيث تم الاتفاق التعاون الفني بين الجانبين و تدريب المتخصصين من دولة سيراليون وإرسال بعض العينات من أصناف و هجن الأرز و الذرة و بعض محاصيل الخضر للتقييم تحت ظروف سيراليون و دراسة مذكرة التفاهم المقترحة تمهيدا لتوقيعها في اقرب وقت ممكن .