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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يعلن انضمام أنقرة لدعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية

هاكان فيدان
هاكان فيدان

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ان إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان اكدنا عليهما مع قادة دول الغرب،  وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ذكر وزير الخارجية التركي ان بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا بديل عنه وان إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.
وأردف وزير الخارجية التركي أنه لا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها ولهذا فلا يمكننا قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

أكد أن  تركيا قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
 

وزير الخارجية التركي

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