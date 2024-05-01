موعد ومكان عزاء والدة ريم أحمد.. تفاصيل

كشف طه خليفة، زوج الفنانة ريم أحمد، عن موعد عزاء والدة زوجته وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال “خليفة”، “شكر الله سعي كل من حضر صلاة الجنازة والدفن، الحمدلله الأمانة وصلت، وبإذن الله العزاء في مسجد ودار مناسبات الحامدية الشازلية يوم الجمعة 2024/3/5”.

وكانت الفنانة ريم أحمد أعلنت وفاة والدتها فاتن الراعي.

وكتبت ريم أحمد، من خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون” توفيت إلى رحمة الله تعالي أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه".

وعزت الفنانة منة تيسير صديقتها ريم أحمد من خلال منشور على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة ريم أحمد أختي وصحبتي وعشرة العمر.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى منذ صباح اليوم، والدة الفنانة ريم أحمد، وفقا لما أعلنته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.