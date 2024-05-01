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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتداء مستعمرين علي قافلتي مساعدات أردنية.. بيان عاجل للخارجية الفلسطينية

ارشيفي
ارشيفي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة اعتداء مستعمرين متطرفين اليوم الأربعاء على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.

 كما استنكرت الخارحية في بيان لها؛ انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين المستمرة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاتهم ومقدساته في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمتواصلة لليوم ۲۰۸ على التوالي.


وقالت الخارجية الفلسطينية " وترى الوزارة أن إمعان إسرائيل منع دخول المساعدات ووصولها في بيئة إنسانية سليمة إلى مستحقيها يعكس فشل النظام الدولي في توفير آليات عمل إنسانية ملزمة أو عدم رغبة في تفعيل تلك الآليات إن وجدت.


كما أكدت  الوزارة ان اليمين الإسرائيلي واتباعه من المستعمرين يتحدون يومياً إرادة السلام الدولية، ويستخدمون التجويع كسلاح حرب لقتل المدنيين الفلسطينيين، بما يؤدي إلى تخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية على قاعدة مبدأ حل الدولتين.

 كما تؤكد الوزارة على أن توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق، التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق دولة الاحتلال الإسرائيلي.


وطالبت الوزارة بضغط دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولجم انتهاكات المستعمرين، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وكذلك تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ و ٢٣٣٤ ، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها.


وفي هذا الإطار، وجهت الوزارة الشكر للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية على الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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