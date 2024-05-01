محافظ الدقهلية: متابعة توريد القمح للصوامع وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف هذا العام

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال رئاسته المجلس التنفيذي للمحافظة خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط وللشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم .



وأشار " المحافظ " إلي أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد .



ووجه " مختار " بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع كافة المخلفات وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة استعداد لاستقبال اعياد شم النسيم .



كما وجه " المحافظ " لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة توريد محصول القمح الي جميع الصوامع وتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال التوريد لتحقيق المستهدف من القمح هذا العام .



ووجه " مختار " بسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والاستعداد الكامل لبدء العمل في ملف التصالح علي مخالفات البناء خلال أيام لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .



وشدد " المحافظ " علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء من خلال التنسيق مع مديرية الزراعة وكافة جهات الولاية بالمتابعة والإزالة الفورية لأي تعدي يتم علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .



وكلف رؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها في الوحدات المحلية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لهذا العام قبل نهاية شهر مايو الجاري .



ووجه " المحافظ " أيضا بالمرور علي كافة المنافذ والمحال العامة والمولات التجارية لضبط الأسعار وحماية المستهلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .



كما وجه " مختار " أيضاً لمدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وجهات الولاية بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية .



وأكد " المحافظ " علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات .



والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات شملت الموافقه علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة ملعب كرة قدم لصالح مركز شباب الرياض بمركز ومدينة منية النصر بإيجار اسمي سنوي .



كما تمت الموافقة علي إنشاء عدد 2 مكتب شهر عقاري جديد بقرية طناح ومدينة محلة دمنة بالإضافة إلي تخصيص قطعة أرض بنطاق حي شرق المنصورة لإنشاء مقر للشهر العقاري .



وتمت الموافقة أيضا علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 88 مترا أملاك دولة لصالح مستشفى اتميدة المركزي لإنشاء عيادات خارجية للمستشفي.



وأيضا تمت الموافقة علي استصدار قرار إعتماد مشروع إعداد المخططات التفصيلية لمدينة طلخا طبقا للمخطط الاستراتيجي المعدل المعتمد لمدينة طلخا .



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