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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس "قوى النواب" يهنئ العمال بعيدهم ويؤكد على دورهم في بناء الجمهورية الجديدة

عادل عبد الفضيل
عادل عبد الفضيل

تقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ؛ بالتهنئة لعمال مصر بمناسبة "عيد العمال".                     

وأكد " عبد الفضيل" على الدور الكبير الذي يقوم به عمال مصر وبذلهم الكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج على الرغم من التحديات الجسام التي مر بها العالم ، ومصرنا الغالية خلال الفترة الماضية، ومع ذلك باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، سببا رئيسا في تخطي كل التحديات، وكلها وبلا استثناء تستهدف أولا وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة  لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.

كما تقدم رئيس قوى عاملة النواب؛ برسالة شكر وتقدير لكل عامل على أرض مصر ، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن عمال مصر يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد وصولا إلى الجمهورية الجديدة ، وأن تفانيهم  في العمل كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية ، لبناء مصر المستقبل وفتح أبواب الرزق للمصريين لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع وفي مقدمتهم العمال في ظل حياة كريمة لكل شعب مصر العظيم.

وتابع: ونحن نحتفل بعيد العمال اليوم ، نجد أن واجبنا تجاه وطننا العزيز مصر يحتم علينا الاستفادة مما مررنا به من ظروف ومصاعب ودروس وعبر، تفرض علينا تجاوز عثرات الماضي واستعادة روح انتصارات أكتوبر وتحرير سيناء الغالية التي احتفلنا بذكرى تحريرها منذ أيام قليلة، والتي أثبت الشعب المصري خلالها أنه لا يهزم، ولا يمكن أن تنكس له راية ، أو يصيبه يأس ، أو يفقد مصريته.

وفي ختام كلمته ، أكد عبد الفضيل أن عمال مصر الأوفياء يثمنون غاليا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعين الله تعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة ويعيد عليها الأعياد بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان، وعلى رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد في ظل الجمهورية الجديدة، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

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