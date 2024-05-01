محافظ سوهاج: إنشاء مصنع لتدوير القمامة ومدفن صحي للمخلفات الصلبة

أعلن محافظ سوهاج، طارق الفقي، البدء في إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ومدينة جهينة، وكذلك إنشاء مدفن صحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه.

وقال المحافظ - في تصريح، اليوم /الأربعاء/ - إن مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمركز جهينة يقع على مساحة 19.5 فدان، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الكوري، ويأتي في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لإنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أنه تم استقبال الوفد الكوري لمعاينة الموقع المقترح لإقامة مصنع تدوير المخلفات، حيث سيقوم المصنع بتدوير المخلفات بشكل يومي لإنتاج السماد العضوي لاستخدامه في الزراعات ودعم التربة، بالإضافة إلى إنتاج مادة الـ RDF والتي تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت وإعادة تدوير المخلفات الحديدية، منوهًا بأن الخط الكوري الجديد يحتوي على ملقاط لجذب المخلفات الحديدية، وفرز المخلفات العضوية، والاستفادة من المخلفات بشكل كامل.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع حاليًا أعمال إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة على مساحة 20 فدانًا بقرية "الغريزات"، بتكلفة اجمالية 62 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتعاون بين وزارات "التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع"، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار حماية البيئة والحفاظ على سلامة المواطنين، في ظل توجهات الدولة نحو بيئة نظيفة، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعطل المشروع.