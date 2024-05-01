مرتضى منصور يستجيب لدعوة مواطن بحضور زفاف ابنته بالبحيرة |صور

لبّى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، دعوة مواطن يشجع النادي في دمنهور بمحافظة البحيرة، لحضو حفل زفاف ابنته ومشاركته فرحتهم.

مرتضى منصور يستجيب لدعوة مواطن لحضور زفاف ابنته بالبحيرة

مرتضى منصور يستجيب لدعوة مواطن لحضور زفاف ابنته بالبحيرة

مرتضى منصور يستجيب لدعوة مواطن لحضور زفاف ابنته بالبحيرة

وقال المستشار مرتضى منصور ويشرفني حضور حفل زفاف ابن المهندس أحمد حمودة لإسعاده مع باقي المدعوين، ومشاركته أفراحه هو وأسرته في حضور هذا الزفاف، ويشرفني أيضا زيارة محافظة عظيمة بتاريخها وكرم أهلها، وهي محافظة البحيرة، وأزور عاصمتها مدينة دمنهور بإذن الله.

وقال المهندس الزراعي أحمد حمودة، القاطن بمحافظة البحيرة المستشار مرتضى منصور هو الرئيس التاريخي لنادي الزمالك، وأنا كتبت على العربية الركوب مجاني للزملكاوية، وكان في ناس أهلاوية بتركب معايا تقولي إننا زملكاوية وتطلع أهلاوية علشان متدفعش.