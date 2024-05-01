اتحاد عمال مصر: المشروعات القومية أسهمت في حل مشكلة البطالة

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن ليبيا طلبت خلال الفترة الماضية، الكثير من العمالة المصرية، ونعمل الآن على التأكد من وجود عقد عمل موثق؛ للتأكد من حقوقهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل على التحقق من العقود.

وأضاف "محمد جبران" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تسعى إلى إتمام اتفاقيات موقعة، تضمن حقوق العمالة المصرية في الدول العربية، موضحا: الآن يتم إعادة بناء العراق، ويطلب العديد من العمالة المصرية.

واسترسل: حجم العمالة في مصر يصل إلى 7 ملايين عامل، وفقا لأرقام اتحاد عمال مصر، مؤكدا أن المشروعات القومية أسهمت في حل مشكلة البطالة بصورة كبيرة، ولولا وجودها؛ لكنا نعاني من أزمات كبيرة.

وأوضح أن هناك مشاريع مصرية قادمة ستؤثر بقوة على العامل والاقتصاد المصري، وفرت ملايين فرص العمل للشباب والعمال، مشيرا إلى أن الزعفرانة مدينة واعدة في المشروعات الاستثمارية.