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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 80 جنيه للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

 

وسجل سعر الوراك من 90 إلى 92جنيها.

سعر الكبد والقوانص 95 جنيها.

كيلو الهياكل بـ 45 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: تراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

سجل سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 150 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 150 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 88 إلى 90 جنيها للكيلو الواحد.

 

سعر الكتكوت اليوم

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

 

سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 32 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل  18 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 71  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 80 و83 جنيهاً للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 88 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 95 جنيهات

وسعر الدواجن البلدي حر  105 جنيهات للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم

سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  71 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و210 جنيهات للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

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