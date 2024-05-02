فاتن عبد المعبود: مؤتمر اتحاد القبائل العربية خطوة مهمة في تنمية سيناء

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إنه بالأمس كان هناك حدث مهم وهو مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول، مشيرة إلى أنه فى هذا الحدث تم تدشين مدينة السيسي.

وأضافت الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا الحدث شهد حضور سياسيين وإعلاميين ورياضيين وعدد من شيوخ القبائل بالمحافظة، موضحة أن اتحاد القبائل الذى يتم تأسيسه يضم حوالي 30 قبيلة، والهدف منه هو تحقيق التنمية فى سيناء.

وتابعت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن مؤتمر أمس كان كبيرا ويمثل خطوة مهمة فى توقيت الاحتفال بعيد تحرير سيناء.