عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 100 مليون دولار.. انطلاق منصة تمويلية لخدمة شركات التصدير

صدى البلد

تقرر اطلاق منصة جديدة للحلول التمويلية بقيمة 100 مليون دولار  اى بنحو حوالي 5 مليار جنيه مصري لخدمة الشركات العاملة في مجال التصدير 

 أوضحت الدكتورة داليا خورشيد الرئيس التنفيذي لبلتون القابضة، أن إطلاق المنصة الجديدة يأتي في ضوء التوجهات الحالية لتنويع الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات، ومدعومًا بمقومات النمو الواعدة التي يتميز بها السوق، حيث يحظى بعدد كبير من الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها الذكاء الاصطناعي والسياحة، وكذلك القطاعات الواعدة مثل التصنيع والزراعة.

وأكدت خورشيد أن تلبية احتياجات الشركات الراغبة في التوسع بعملياتها خارج السوق المصري أو زيادة صادراتها يتطلب تقديم باقة من الحلول التمويلية المبتكرة، على أن يتم تصميم تلك الحلول خصيصًا لملائمة احتياجاتهم المالية المختلفة لدعم العملاء في مواكبة الوتيرة السريعة لتطور ساحة الأعمال العالمية.

ومن جانبه أوضح محمد أبو الفضل رئيس قطاع بنوك الاستثمار أن المنصة سيتم تأسيسها تحت قطاع بنوك الاستثمار، في ضوء التزام بلتون القابضة بإعداد ودعم الجيل الجديد من الشركات المصرية التي تستهدف تنمية صادراتها أو توسيع بصمتها في أسواق الخليج وإفريقيا والأسواق العالمية.

وأضاف ابو الفضل أن بلتون ستقوم من خلال المنصة بخدمة الشركات التي لديها مشروعات أو عمليات خارج السوق المصري، من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية مثل تخصيم الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية بكافة أنواعها، وكذلك تمويل دورة رأس المال العامل، وغيرها من الخدمات. كما أكدت على نمو حجم أعمال المنصة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الطلب على خدماتها، علمًا بأن الشركة حاصلة على موافقة الجهات التنظيمية وكافة التراخيص اللازمة.

وقد انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024، وتم الموافقة على تمويل المنصة من خلال قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ستحصل عليه بلتون للاستثمار القابضة من المساهم الرئيسي بالشركة.

 

بلتون القابضة بنوك الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

ترشيحاتنا

ميدو يوجه نصيحة لـ محمد عبد المنعم.. تعرف عليها

وزيرة البيئة: خطة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة تنعكس إيجابيا على الصحة العامة

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

موقف الخطيب من بعثة تونس| طلب عاجل من الأهلي للجبلاية بسبب أزمة "الشيبي"

بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا.. مظاهرات حاشدة تجوب شوارع نيويورك من أجل غزة|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

نشرة المرأة و الصحة| ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة.....تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي

فيديو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ