بقيمة 100 مليون دولار.. انطلاق منصة تمويلية لخدمة شركات التصدير

تقرر اطلاق منصة جديدة للحلول التمويلية بقيمة 100 مليون دولار اى بنحو حوالي 5 مليار جنيه مصري لخدمة الشركات العاملة في مجال التصدير

أوضحت الدكتورة داليا خورشيد الرئيس التنفيذي لبلتون القابضة، أن إطلاق المنصة الجديدة يأتي في ضوء التوجهات الحالية لتنويع الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات، ومدعومًا بمقومات النمو الواعدة التي يتميز بها السوق، حيث يحظى بعدد كبير من الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها الذكاء الاصطناعي والسياحة، وكذلك القطاعات الواعدة مثل التصنيع والزراعة.

وأكدت خورشيد أن تلبية احتياجات الشركات الراغبة في التوسع بعملياتها خارج السوق المصري أو زيادة صادراتها يتطلب تقديم باقة من الحلول التمويلية المبتكرة، على أن يتم تصميم تلك الحلول خصيصًا لملائمة احتياجاتهم المالية المختلفة لدعم العملاء في مواكبة الوتيرة السريعة لتطور ساحة الأعمال العالمية.

ومن جانبه أوضح محمد أبو الفضل رئيس قطاع بنوك الاستثمار أن المنصة سيتم تأسيسها تحت قطاع بنوك الاستثمار، في ضوء التزام بلتون القابضة بإعداد ودعم الجيل الجديد من الشركات المصرية التي تستهدف تنمية صادراتها أو توسيع بصمتها في أسواق الخليج وإفريقيا والأسواق العالمية.

وأضاف ابو الفضل أن بلتون ستقوم من خلال المنصة بخدمة الشركات التي لديها مشروعات أو عمليات خارج السوق المصري، من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية مثل تخصيم الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية بكافة أنواعها، وكذلك تمويل دورة رأس المال العامل، وغيرها من الخدمات. كما أكدت على نمو حجم أعمال المنصة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الطلب على خدماتها، علمًا بأن الشركة حاصلة على موافقة الجهات التنظيمية وكافة التراخيص اللازمة.

وقد انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024، وتم الموافقة على تمويل المنصة من خلال قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ستحصل عليه بلتون للاستثمار القابضة من المساهم الرئيسي بالشركة.