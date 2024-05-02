بلاش الدلع الزيادة.. نصائح مهمة لتربية الطفل بطريقة صحيحة

كشفت عبير عبد الله، أخصائية التربية والتأهيل والدمج المجتمعي، نصائح مهمة لتربية الطفل بطريقة صحيحة، قائلة إن تغيير وتربية الطفل يكون فى صغره، وعدم إنتظار أن يكون مراهقا وناضجا ويقوم الأهالي بتعديل سلوكه.

وأضافت عبير عبد الله، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميتين فاتن عبد المعبود ونهاد سمير: “ترشيد سلوك الطفل يكون من سن عام واحد ونبتدي نعطي له الأوامر وأن يقول حاضر ونعم وأن يعتمد على نفسه ولا يجب دلعه وتدليله”.

وتابعت: “هناك طرق كثيرة للتربية.. وهناك الطريقة القديمة والتقليدية وهي النوم بدري ونسمع الكلام، وهناك تربية أخرى وهي تساهلية وهي التدليل والدلع الزيادة وكدا هيبوظ وهيكون أناني”.