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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظات تواصل استقبال توريد الأقماح لموسم 2024

صدى البلد

تستقبل الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية، توريد القمح، اليوم /الخميس/، وتقوم وزارة التموين يوميا بمتابعة سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، فضلا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية لهم .


ففي كفر الشيخ - صرح وكيل مديرية التموين عادل الهابط، بأن إجمالي المورد من الأقماح حتى اليوم، بلغ 98 ألفا و48 طنا و201 كجم خلال موسم 2024 الحالي، يتم من خلال 25 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ و شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة .


وقال وكيل المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد ، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها ، مشددا بتنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة .


وفي الدقهلية - أعلن المشرف العام على مديرية التموين محمد السيد دايره، ارتفاع حصيلة توريد القمح اليوم إلى 143 ألفا و535 طنا و213 كجم قمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة .


وأضاف أنه تم توريد 5466 طنا و576 كجم خارج المحافظة من أقماح المحافظة ، بالإضافة إلى 546 طنا و 229 كجم أقماح محليه لإنتاج التقاوي، ليكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 149 ألفا و548 طنا و18 كجم قمح .


وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين وذلك لمتابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة .


وفي أسيوط، قال المحافظ عصام سعد، إنه تم توريد 41 ألفا و876 طنا من محصول القمح ل 28 شونة وصومعة وهنجر ومركزا بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن ، وذلك من حصاد 102 ألف و467 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام 2024 والتي تبلغ 174 ألفا و757 فدانا .


وأشار إلى استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع بشكل يومي للشون والصوامع والتي تستمر حتى 30 أغسطس القادم خاصة مع توجهات الدولة التي لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.


وشدد المحافظ علي صرف مستحقات الموردين أولاً بأول في مدة أقصاها 48 ساعة ، لافتاً إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتحت إشراف لجان مخصصة لذلك.

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