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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرار زيادة الحد الأدنى للإعانات انتصار لحقوق العمال

مدحت الكمار، عضو
مدحت الكمار، عضو مجلس النواب

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تحقق للعمال في مصر على مدى السنوات الماضية لم يتحقق من قبل، سواء في قوانين داعمة أو فرص عمل أو تحسين الدخول والرواتب لملايين العمال والموظفين ومضاعفتها ورفعها أكثر من مرة.

 

ووصف "الكمار"، في تصريح صحفي له اليوم، كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال، بأنها أكدت على اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم ومناصرة حقوقهم وتوفير كل السبل الكفيلة بزيادة الانتاج من أجل صالح الوطن.

ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى أن قرار الرئيس السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500جنيه كحد أدني للعامل، والطلب من الحكومة تنفيذ ذلك ومراعاة الزيادة، والتوجيه كذلك بسرعة الانتهاء من قانون العمل تمهيدا لإصداره إضافة إلى استمرار العمل بمنظومة التدريب والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، يؤكد أن عمال مصر في قلب وعقل الدولة المصرية والقيادة السياسية.

 

وأضاف نائب القليوبية، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على الاهتمام التام بعمال مصر ورعايتهم، وتحسين الوضع المعيشي لهم، هؤلاء الذين لا يبخلون بجهد أو عرق لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في التنمية والإعمار بكافة المجالات.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن الجمهورية الجديدة تحتاج لتضافر جهود جميع ابنائها من العمال والموظفين وكل مواطن مصري، لذلك جاءت توجيهات السيسي برعاية العمال ودعمهم في عيدهم.

مدحت الكمار لجنة الصناعة مجلس النواب

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