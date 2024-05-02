ماكرون لا يستبعد إرسال قوات من أوروبا إلى أوكرانيا

في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع مجلة الإيكونوميست، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفه بشأن نشر أوروبا المحتمل لقوات في أوكرانيا، مؤكدا على ضرورة عدم استبعاد أي خيارات في مواجهة معتد عازم.

أكد ماكرون تصريحاته السابقة قائلا: "قطعا. وكما قلت لا أستبعد أي شيء، لأننا أمام من لا يستبعد أي شيء". ويأتي هذا الموقف الحازم وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تواجه أوكرانيا عدوانًا مستمرًا من القوات الروسية.

أعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه إزاء التردد الذي أبدته بعض الدول الأوروبية في تحديد نطاق تصرفاتها ردا على العدوان الروسي. وشدد على أهمية الحفاظ على المصداقية والردع مع دعم جهود المقاومة في أوكرانيا. وشدد ماكرون على أن مصداقية أوروبا تعتمد على قدرتها على ردع المزيد من العدوان من خلال الحفاظ على الغموض الاستراتيجي فيما يتعلق بتحركاتها المحتملة.

علاوة على ذلك، حدد ماكرون هدفا استراتيجيا واضحا، مؤكدا على أن روسيا لا ينبغي لها أن تنتصر في أوكرانيا. وشدد على التداعيات الأوسع نطاقا لانتصار روسيا، محذرا من عواقب وخيمة على الأمن الأوروبي ومصداقية التزامات القارة الدفاعية. أثار ماكرون مخاوف بشأن تأثير الدومينو المحتمل للعدوان الروسي، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا إلى الدول المجاورة مثل مولدوفا ورومانيا وبولندا وليتوانيا.

يشير الخبراء إلى أن موقف ماكرون يعكس المخاوف المتزايدة داخل أوروبا بشأن الحاجة إلى مواجهة العدوان الروسي بشكل فعال. ويؤكدون على أهمية الحفاظ على جبهة موحدة والاستفادة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية لدعم أوكرانيا مع منع المزيد من تصعيد الصراع.